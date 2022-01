Aprilia, girone d'andata a due facce. La classifica fa ancora sperare

Otto risultati utili consecutivi, con un pareggio e sette vittorie: a seguire una sconfitta e un periodo altalenante. Il girone d'andata dell'Aprilia Calcio si può dividere proprio in due fasi: la prima, ottima, con la squadra in grado di raggiungere la vetta della classifica, e la seconda, fatta di momenti buoni e altri meno. Dalla sconfitta contro il Cynthialbalonga nella nona giornata di campionato, il club pontino ha raccolto solo 5 punti in 7 sfide. Un rendimento opposto a quello avuto ad inizio campionato, che ha costretto la squadra allenata da Galluzzo alla discesa in classifica. Attualmente il club occupa il settimo posto in classifica, con 27 punti in 15 gare, con 3 ancora da recuperare. La zona playoff non è distante: pochi punti dividono i pontini dalle avversarie, che hanno tra l'altro disputato più sfide.