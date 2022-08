Silvestrini: "Aprilia è il passaggio nel mondo dei grandi"

Nuovo acquisto in casa Aprilia. Il club ha annunciato l'arrivo del portiere classe 2004 Marco Silvestrini, proveniente dalla Romulea ma reduce da una stagione ad Olbia. Queste le sue prime parole dopo aver firmato con la società: “Aprilia rappresenta per me il passaggio al mondo dei grandi. Finora ho giocato nei campionati giovanili e ho sempre avuto il sogno di passare ad un campionato maggiore. Ho avuto diverse proposte e ho scelto Aprilia perché rappresenta una società seria e strutturata. Da questo momento spetta a me il compito di mostrarmi all’altezza e conquistare la fiducia del mister e dei compagni. Non so cosa mi riserverà il futuro, la mia ambizione è quella di continuare a divertirmi e giocare più a lungo possibile. Negli anni passati ho avuto a che fare con diversi mister e preparatori dei portieri e devo dire che ho sempre avuto la fortuna di avere rapporti straordinari di fiducia reciproca. Ma ora si apre un nuovo capitolo e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.