Aprilia, ufficiale l'arrivo dell'attaccante Simone Milani

Colpo in attacco per l'Aprilia. Il club ha annunciato l'arrivo di Simone Milani, attaccante cresciuto nelle giovanili della Lazio. Dopo un anno e mezzo con il Trastevere, per il classe '96 comincia una nuova esperienza in Serie D.

Nel comunicato del club si legge: "L’Aprilia è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo per la stagione 2021/2022 con l’attaccante classe 1996 Simone Milani, in arrivo dopo aver concluso la sua esperienza con la maglia del Trastevere.

Cresciuto nelle giovanili della Lazio, Milani ha poi giocato sempre in Serie D con San Severo, Nocerina, Lupa Roma, Castiadas, Torres con una parentesi in C con il Pro Piacenza e l’ultimo anno e mezzo con il Trastevere".

L'attaccante - fresco di firma - ha dichiarato: “Sono contento di essere qui, mi sono messo a disposizione di mister Giorgio Galluzzo e dello staff pronto a dare il mio contributo. Ringrazio il Presidente e la Società per la fiducia, voglio rimettermi in gioco e fare il massimo con l’Aprilia”.