Aprilia-Sorrento 0-2: un ko in 10 minuti

Squadra in casa Aprilia Racing

Una sconfitta in 10 minuti. L'Aprilia perde anche contro il Sorrento, nella quarta giornata di campionato, disputata martedì dopo lo slittamento di varie gare per le elezioni politiche di domenica scorsa. Al 33' il gol di Gaetani, bravo a deviare in rete un bel cross di Scala dalla destra. Dopo appena 10 minuti, il raddoppio di Cuccurullo: il centrocampista va a segno sugli sviluppi di un calcio d'angolo, colpendo la palla con freddezza. Due gol, arrivati nel primo tempo, che condannano la squadra di Centioni ad un'altra sconfitta.

Aprilia - Sorrento 0-2

MARCATORI: 33’ pt Gaetani, 43’ pt Cuccurullo