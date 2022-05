Aprilia-Torres 0-3: sconfitta al Quinto Ricci

L’Aprilia cade al Quinto Ricci. Nella 31esima giornata di campionato, la squadra di Galluzzo cade contro i sardi della Torres. Dopo il gol di Diakite al 21' del primo tempo sul rigore, i pontini provano ad agguantare il pari prima con Milani e poi con Njambe. Tante azioni per la squadra di casa, che però non trova la via del gol e nel finale subisce prima il raddoppio con Sabatini e poi la beffa del tris con Pinna. Termina dunque così la 31esima giornata di Serie D, girone G, per l'Aprilia.

APRILIA - TORRES 0-3

APRILIA Zappalà, Rosania, Succi, Falasca (16’st Cruz), Pezone (16’st De Crescenzo), Milani, Njambe, Ceka, Corelli (40’st Battisti), Talamonti (18’pt Bernardini), Vasco PANCHINA Salvati P., Pollace, Santarelli, Proia, Mannucci ALLENATORE Galluzzo

TORRES Salvato, Rossi (24’st Mignogna), Mukaj, Antonelli, Dametto, Bianchi, Pinna S., Kujabi (1’st Pinna R.), Lisai (24’st Turchet), Ruocco (30’st Sabatini), Diakite (30’st Demartis) PANCHINA Garau, Ferrante, Tesio, Cani ALLENATORE Greco

MARCATORI Diakite rig. 21’ pt, Sabatini 40’ st, Pinna S. 45’ st

ARBITRO Di Reda di Molfetta

ASSISTENTI Martinelli di Potenza, Claps di Potenza