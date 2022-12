Aprilia, un punto con la Vis Artena

Squadra in casa

Squadra in casa Aprilia Racing

Ancora un risultato utile per l'Aprilia, che nella 17esima giornata contro la Vis Artena pareggia 0 a 0. Un match che termina a reti inviolate, nonostante le occasioni create, ma che permette alla squadra di Mariotti di proseguire nella striscia positiva cominciata ormai da sei gare. Dopo la sconfitta contro il Cassino, infatti, il club pontino non ha più perso: un pareggio e poi quattro vittorie consecutive, mentre nella gara infrasettimanale, l'ultima del 2022, è arrivato appunto un pari. Adesso qualche giorno di riposo, per poi tornare nel 2023 con una squadra rinforzata e la voglia di perseguire l'obiettivo salvezza diretta.