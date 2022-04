Arce-Terracina 1-0: salvezza raggiunta nonostante la sconfitta!

Una sconfitta che non fa male in casa Terracina. Nella 29esima giornata di Eccellenza, girone C, il club pontino perde contro l'Arce in trasferta con il gol di Moriconi al 28' del primo tempo, ma festeggia ugualmente la salvezza. Complici i risultati degli altri campi, infatti, la squadra di Fabio Gerli può festeggiare la permanenza nella categoria. Un traguardo celebrato dalla società sui social: "Tutti all'inizio ci davano sicuri retrocessi e tutti infangavano il nostro nome ma grazie al lavoro esemplare della Società, del DS Gaetano Fiore, del mister Fabio Gerli, del preparatore dei portieri Tony Gatta, del preparatore atletico Mattia Lampazzi, dei fisioterapisti Braccolino ed Archilletti e di tutti i magnifici ragazzi che hanno vestito la nostra amata maglia siamo riusciti a raggiungere un traguardo inimmaginabile all'inizio. Questo deve essere ricordato al pari di un campionato vinto perché è un risultato raggiunto in un momento di grande difficoltà".

ARCE-TERRACINA 1-0

MARCATORE: 28' st Moriconi