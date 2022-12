Gaeta, esordio per il 2006 Arciero

Il Gaeta pensa alla classifica ma non solo. Il secondo posto, con 28 punti alle spalle della corazzata Sora, in testa con 39 lunghezze - 11 in più dei ragazzi di Bellamio - non è l'unico obiettivo. Importante, per il club, dare spazio anche ai giovani. Contro l'Audace ha infatti visto il campo Christian Arciero, 2006 inserito nel finale da mister Bellamio "per premiare il suo impegno costante in allenamento", come scrive lo stesso club, che lo descrive come "un 2006 di bellissime speranze, un calciatore tanto umile quanto talentuoso. Testa, gambe e spirito di sacrificio".