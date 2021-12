Ariccia-CS Primavera 0-0: quarto risultato utile consecutivo

Si è concluso oggi il girone di andata del Centro Sportivo Primavera, in campo all'Arrigo Menicocci contro l'Ariccia, padrone di casa. Un match - valido per il recupero della 13esima giornata - con molte occasioni, ma senza gol: la sfida finisce infatti 0 a 0, regalando un punto ciascuno ai due club nell'ultima gara dell'anno. Tante le chance per la squadra pontina, unica nel Girone B d'Eccellenza laziale: a mancare è stato però proprio il cinismo sotto porta. Il bilancio delle ultime uscite, comunque, resta positivo. I ragazzi di Polverini hanno ottenuto oggi il quarto risultato utile consecutivo, salendo a 15 punti in 15 gare.

ARICCIA-CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA 0-0

ARBITRO: Sambuchi

ASSISTENTI: Martino, Saccoccio