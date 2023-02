Aprilia, Ramceski: "Mi alleno per tornare in campo. Darò il massimo"

Armin Ramceski, centrocampista dell'Aprilia, è pronto al rientro in campo dopo un lungo infortunio. Dopo aver giocato uno spezzone di gara con la Juniores, il classe 1997 continua a lavorare per il grande passo: il rientro con la prima squadra guidata da Mariotti. Ai microfoni del club, il giocatore ha parlato così:

"Mi sento molto bene, era da tanto tempo che non giocavo. Sono emozionato. È da tre settimane che sono in gruppo con la squadra, sabato ho fatto uno spezzone con la Juniores ed è stato emozionante. Ho sofferto ma si va avanti. Cercherò di allenarmi sempre meglio per mettermi in condizione e stare con la squadra".

"Cercherò di dare il massimo con i compagni che mi sono sempre stati vicini. Ringrazio anche il presidente che mi ha dato la possibilità di continuare questo percorso e ringrazio il mister".

"Ci siamo messi bene con l'arrivo del mister perché ci ha dato un'impronta importante. Dal suo arrivo ci sono stati molti risultati. Domenica c'è stato un piccolo passo falso ma adesso penseremo alla prossima e ai tre punti".