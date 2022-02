Vis Artena-Aprilia 1-0: quinta sconfitta consecutiva

Ancora una sconfitta per l'Aprilia, che dopo un ottimo inizio di campionato non riesce più a mettere punti in classifica. Per Galluzzo arriva la quinta sconfitta consecutiva, nonostante un buon inizio di gara contro l'Artena. Dopo appena quattro minuti, i pontini ci provano con Pezone ma Manni è attento e blocca sicuro. Al 13' padroni di casa pericolosi con una punizione di Capodaglio che pesca Lucchese. Al 20’ ancora Aprilia a sfiorare il vantaggio con Falasca: palla fuori di poco. Al 30' la Vis Artena sblocca il risultato. Da corner, Capodaglio segna direttamente dalla lunetta. Nella ripresa la Vis Artena continua a spingere e ci prova con Sordilli e Mastropietro. Nel finale gli ospiti cercano il pareggio, ma i ragazzi di Perrotti chiudono bene ogni spazio e difendono il vantaggio.

VIS ARTENA - APRILIA 1-0

MARCATORI Capodaglio 30’ pt

VIS ARTENA: Manni, Capodaglio, Sfanó, Magliocchetti, Mastropietro, Odianose (27’st Taviani), Maini, Contucci, Carbone, Sordilli (40’ Catapano), Lucchese. A disp. Chingari, Talone, Taviani, Vittucci, Saliani, Di Vico, Negro, Raffin, Catapano. All. Perrotti

APRILIA: Zappala, Rosania, Succi, Pollace, Falasca, Bernardini, Pezone, Milani (41’pt Jambè), Wilson (15’st Ceka), Corelli, Vasco. A disp. Salvati, De Crescenzo, Jambè, Ceka, Santarelli, Mbaye, Delli Colli, Proia, Talamonti. All. Galluzzo

ARBITRO Mozzo di Padova

ASSISTENTI Moretti di San Benedetto del Tronto e Piccinini di Ancona