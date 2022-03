Artena-Insieme Formia 0-0: punto prezioso

Termina 0 a 0 la sfida tra Vis Artena e Insieme Formia. Un match che non si accende quello della 23esima giornata di campionato ma che allo stesso tempo regala alla squadra di Starita un punto importante contro una delle squadre più in forma del campionato. Gli ospiti partono bene e si vedono annullare anche un gol per fuorigioco, poi ci provano con Gentile. La Vis risponde su punizione con Capodaglio che mette in mezzo dalla sinistra per Paolacci: palla che sorvola la traversa. Dopo varie occasioni dei padroni di casa, in chiusura di primo tempo ancora il Formia con Mincione che cerca la conclusione dal limite. Nella ripresa il match continua a rimanere bloccato: le due formazioni concedono poco e chiudono bene in difesa. A cinque minuti dalla fine, ancora Mincione a rendersi pericoloso, con Manni che compie un intervento decisivo.



VIS ARTENA - INSIEME FORMIA 0-0

VIS ARTENA: Manni, Maugeri (26’st Negro), Pompei (11’st Capotosti), Capodaglio, Paolacci, Mastropietro, Taviani (17’st Odianose), Maini, Contucci, Di Vico, Lucchese. A disp. Chingari, Vittucci, Ferrieri, Cericola, Raffin, Catapano. All. Perrotti

INSIEME FORMIA: Zizzania, Iorio, Gentile (21’st Visconti), Di Vito (40’st Pirolozzi), Ioio, Tordini, Carbone (31’st Pelypenko), Gargiulo, Simonetti, Di Biase (21’st Camilli), Mincione. A disp. Mancino, Palladino, Niang, Orlando, Ferretti. All. Starita

ARBITRO Okret di Gradisca

ASSISTENTI Giacomini di Viterbo e Mamouni di Tolmezzo