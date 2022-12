Aprilia fa il bis! 3 punti anche contro l'Arzachena!

Squadra in casa

Squadra in casa Arzachena

Un anticipo che regala una vittoria d'oro all'Aprilia! Il club pontino, sceso in campo contro l'Arzachena nella 14esima giornata di Serie D, batte i sardi con i gol di Del Duca e Innocenti e ottiene tre punti pesantissimi per continuare il percorso di risalita. Dopo il successo contro il Real Monterotondo Scalo nell'ultimo turno, il club guidato da Mariotti riesce a bissare ancora. Ad aprire le marcature, al 40' del primo tempo è proprio il capitano Del Duca. Alla ripresa, dopo 3 minuti raddoppia Innocenti ma i padroni di casa reagiscono bene e accorciano le distanze con Manca. Nonostante il gol, i pontini riescono a tenere bene in mano le redini del gioco e al 90' festeggiano, battendo la quarta forza del campionato e ottenendo così il terzo risultato utile consecutivo, con la seconda vittoria di fila.

Arzachena-Aprilia 1-2

40'pt Del Duca (AP), 3’st Innocenti (AP), Manca L. (AR)