Arzachena-Insieme Formia 1-0: decide Pinna su rigore

Ancora una sconfitta in campionato per l'Insieme Formia, che oggi ha perso contro l'Arzachena nella 19esima giornata di Serie D, Girone G. La gara comincia bene per i pontini: al 7' cross di Zonfrilli e gol di testa di Camilli, annullato però per fuorigioco millimetrico. Al 35' ci provano gli avversari ma Zizzania è bravo a salvare tutto. Nel secondo tempo arrivano tre occasioni nitide per gli ospiti, che sfiorano il gol del vantaggio, scontrandosi contro un ottimo portiere avversario. Al 76' l'azione che decide il match: rigore per l'Arzachena per fallo di Gentile, con Pinna che trasforma dal dischetto. 3 punti per la squadra sarda e pontini sempre più in basso in classifica: attualmente occupano la penultima posizione con soli 10 punti ottenuti in 19 giornate.

ARZACHENA-INSIEME FORMIA 1-0

MARCATORE: 31' st Pinna (R)