Atletico Lazio, allenamento congiunto con il Latina Primavera

Allenamento congiunto con il Latina Primavera per l'Atletico Lazio. Oggi la squadra di Eccellenza Girone C è scesa in campo contro i giovani nerazzurri. In campo anche il nuovo innesto, Giuseppe Mascia. Ottime indicazioni, dalla seduta odierna, per mister Germano: il club ha come obiettivo quello di cominciare a mettere in cassa punti per sperare nei playout. Il comunicato del club:

"Ottima sgambata oggi presso gli impianti della ex Fulgorcavi: qui si è svolto un allenamento congiunto con il Latina Primavera. Buon allenamento dei nostri ragazzi ed ottime indicazioni per mister Germano. Da segnalare il nuovo arrivato Giuseppe Mascia, attaccante classe 2004 subito in gol in amichevole oggi. Calciatore con grandissime prospettive, non è sfuggito agli occhi del nostro direttore sportivo Filippo Di Marco. Domani sarà subito a disposizione di mister Germano. Ringraziamo di cuore il direttore sportivo del settore giovanile Orlandi ed il presidente del Nettuno Calcio Tosoni".