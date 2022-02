Atletico Lazio-Anagni 0-4: pontini ancora sconfitti

Perde ancora l'Atletico Lazio. I pontini non riescono a rialzarsi: anche contro l'Anagni arriva una sconfitta nella 17esima giornata di Eccellenza Lazio, Girone C. La gara si mette subito in salita per la squadra di Germano: al 10', infatti, Enrico Rondoni sigla il gol del vantaggio. Il raddoppio arriva su rigore, al 42', con il capitano Francesco Cardinali. Alla ripresa, l'Anagni continua ad attaccare e al 30' cala il tris con Luca Damiani. Dieci minuti dopo, chiude i giochi Nicola Tani. I ciociari salgono a 27 punti in classifica in 17 gare, mentre l'Atletico Lazio è ancora a 0.

ATLETICO LAZIO-ANAGNI 0-4

MARCATORI: 10' pt Rondoni, 42' pt Cardinali, 30' st Damiani, 40' st Tani