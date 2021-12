Atletico Lazio, colpo in difesa: arriva Andrea Anselmi

Girone C

Colpo in difesa per l'Atletico Lazio. Il club ha annunciato l'arrivo di Andrea Anselmi, giocatore classe 2001 che, nonostante la giovane età, vanta un'esperienza importante nel mondo del calcio.

In passato, il giocatore ha indossato le maglie dell'Aprilia e dell'Unipomezia, vivendo campionati da protagonista. Ad annunciare il suo arrivo, lo stesso Atletico Lazio con un comunicato ufficiale:

"Diamo ufficialmente il benvenuto nella nostra famiglia ad uno dei difensori centrali più forti della nostra regione. ANDREA ANSELMI, difensore centrale classe 2001, è ufficialmente un nostro calciatore. Primo colpo e prima bomba di mercato del nostro neo Direttore Sportivo Filippo Di Marco. Un calciatore che non ha bisogno di presentazioni, ex Aprilia e Unipomezia. Un calciatore di prospettive importantissime. BENVENUTO NELLA NOSTRA FAMIGLIA LEONE".