Atletico Lazio, arriva Andrea Pica: il comunicato

Ancora un colpo in entrata per l'Atletico Lazio. Il club, attivissimo sul mercato con l'obiettivo di rinforzarsi e centrare la salvezza, ha ingaggiato l'esperto difensore classe 1990 Andrea Pica. Il giocatore proviene dal Barano Calcio, società di Eccellenza Campana, ma in passato ha militato anche in categorie superiori.

Il comunicato del club pontino: "ATLETICO LAZIO comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore ANDREA PICA difensore centrale classe 1990 proveniente dal BARANO CALCIO società di Eccellenza Campana. Difensore esperto che vanta presenze in categorie superiori. Diamo il benvenuto al nostro mastino napoletano".