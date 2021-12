Atletico Lazio, ufficiale l'arrivo di Moussa Rafael Cissè

Non solo Andrea Anselmi. Dopo aver ufficializzato l'arrivo del difensore classe 2001, l'Atletico Lazio ha annunciato anche un altro colpo in entrata. Si tratta di Moussa Rafael Cissè, centrocampista ivoriano classe '98, con varie esperienze nei campionati della provincia pontina.

Il comunicato del club di Eccellenza: "A distanza di poche ore, un altro colpo importantissimo messo a segno dal nostro DS. Arriva ufficialmente in maglia bianco azzurro un calciatore che non ha nulla a che vedere con la categoria.

MOUSSA RAFAEL CISSÈ, nazionalità ivoriana classe 98 è ufficialmente un nostro calciatore. Un vero e proprio talento che sarà come Anselmi già a disposizione domenica prossima di mister GERMANO contro il SORA. Auguriamo un grande in bocca al lupo alla nostra pantera nera".