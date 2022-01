Atletico Lazio, girone d'andata da dimenticare. E sul mercato...

Un girone d'andata da dimenticare completamente, o forse da ricordare per tenere bene a mente gli errori e ripartire. L'Atletico Lazio, dopo 16 gare è ancora a 0 punti in classifica. 0 vittorie e 0 pareggi, dunque, per la squadra di mister Germano, che ha inanellato una serie di 16 sconfitte consecutive. La situazione in classifica è disastrosa: nonostante qualche buona prestazione, i pontini sono fermi all'ultimo posto. Davanti a loro il Morolo, a 5 punti. Più staccati il Pontinia, a 14, il Paliano, a 18 e l'Arce a 19.

Grazie al mercato, però, potrebbero arrivare presto sorprese. Vari i colpi messi a segno dall'Atletico Lazio grazie ad un grande lavoro del ds Di Marco. I nuovi arrivi, molti di valore, potrebbero aiutare il club a smuovere la situazione in classifica, con il sogno playout.