Atletico Lazio, arriva l'attaccante Nappo. Il comunicato

Ancora acquisti per l'Atletico Lazio, nel tentativo di allontanarsi dalla zona retrocessione. Il club di Eccellenza, Girone C, ha annunciato l'arrivo di Nello Nappo, attaccante esterno classe 2001 che proviene dall'FC Sal de Riso Costa d'Amalfi, squadra appartenente alla stessa categoria in Campania. La nota ufficiale:

"NELLO NAPPO, attaccante esterno classe 2001 proveniente dalla FC SAL DE RISO COSTA D'AMALFI società di Eccellenza Campana, è ufficialmente un calciatore dell'ATLETICO LAZIO. Il furetto bianco azzurro sarà a disposizione di mister Germano già da Domenica. Si prospettano altri 2 calciatori in entrata".