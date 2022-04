Atletico Lazio, stagione completamente da dimenticare: i numeri impietosi

Terminare la stagione e dimenticare. Sarà questo l'imperativo dell'Atletico Lazio per quest'ultima sfida di campionato, che lo vedrà contrapposto al Morolo, allo stesso modo retrocesso. La squadra pontina si presenta all'ultimo turno con 0 punti in 29 partite e potrebbe terminare la stagione non smuovendo quel numeretto dalla classifica. I numeri sono impietosi: 29 sconfitte su 29, 153 gol subiti, solo 4 segnati per una differenza reti di -149. Nonostante fino a gennaio ci fosse ottimismo, con vari colpi messi a segno sul mercato, da febbraio in poi il declino totale, con tanti calciatori andati via e una società allo sbaraglio. Nelle ultime gare di campionato, l'Atletico Lazio si è presentato spesso di fronte alle avversarie con un organico di soli 8 giocatori, costringendo così gli arbitri a fischiare in anticipo la fine del match visto che spesso, nel corso della gara, le defezioni portavano il numeri di calciatori in campo a 6. Dimenticare e se possibile ripartire: non c'è altro da salvare in questa disastrosa stagione.