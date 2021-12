Atletico Lazio, ultimi due colpi: arrivano Eduart Asani e Yaya Sow

Eduart Asani e Yaya Sow sono gli ultimi due colpi messi a segno dall'Atletico Lazio in questa sessione di mercato. Il club di Eccellenza Girone C, ultimo in classifica, ha l'obiettivo di raggiungere quantomeno la zona playout in questa seconda parte di stagione. Per farlo ha operato duramente sul mercato, rinforzando in modo importante la rosa. Il comunicato del club:

"A poche ore dalla chiusura del mercato possiamo annunciare che è stato raggiunto l'accordo con 2 calciatori di grande blasone. Il centrocampista offensivo EDUART ASANI ex Aquila, Falaschelavinio, Montecatini e Moliterno è ufficialmente un nostro tesserato. YAYA SOW attaccante esterno anche lui calciatore importante per la categoria sarà il nostro punto di riferimento del reparto avanzato. Calciatore eclettico e con tanta personalità. Altri 2 colpi importanti che vanno a completare una campagna di rafforzamento importante e che si spera dal 6 Gennaio siano a disposizione di mister GERMANO insieme a tutti gli altri nuovi arrivati per un girone di ritorno da protagonisti".