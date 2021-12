Atletico Lazio-Gaeta 0-4: poker per il club di Di Rocco

Girone C

Eccellenza Lazio Girone C

Squadra in casa

Atletico Lazio

Il Gaeta passa sul campo dell'Atletico Lazio e lo fa con un poker. La squadra ospite passa in vantaggio al 20' del primo tempo con D'Urso. Il raddoppio arriva nel secondo tempo a 4 minuti dalla ripresa con la rete di Barba. Al 19' c'è il tris firmato Arduini. All'ultimo minuto, poi, il gol del poker con Salemme. Una vittoria che porta gli uomini di Di Rocco a 20 in classifica, a pari punti con Colleferro e Città di Anagni, e che garantisce il 4° risultato utile consecutivo. L'Atletico Lazio, invece, non riesce a schiodarsi dal penultimo posto, ancora fermo a 3 punti: dietro solo il Morolo.



MARCATORI: 20' pt D'Urso, 4' st Barba, 19' st Arduini, 45' Salemme

ARBITRO: Altobelli

ASSISTENTI: Iacca, Caon