Atletico Lazio, il ds Di Marco: "Stiamo valutando altri profili in entrata"

Obiettivo salvezza per l'Atletico Lazio. Il club, che in 13 partite è riuscito a mettere insieme soltanto 3 punti e che al momento è penultimo, davanti solamente al Morolo, ha necessità di rinforzarsi sul mercato per sperare quantomeno di raggiungere i playout. I primi colpi in entrata sono già stati messi a segno, tra cui quello che ha portato in rosa l'ex Atletico Madrid Aritz Hernandez Duran.

Il direttore sportivo Filippo Di Marco ha dichiarato: "Abbiamo urgente bisogno di rinforzare il reparto avanzato. Grazie al presidente, al vice presidente e a tutta la società, è possibile operare in questa fase di mercato con la massima disponibilità da parte di tutta la proprietà. Non sono finiti gli obiettivi di mercato perché la rosa necessita di calciatori di spessore per riuscire a compiere questa difficilissima impresa che è quella almeno di andarci a giocare il playout. Stiamo valutando altri profili di calciatori che nelle prossime ore si potrebbero concretizzare".