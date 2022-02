Atletico Lazio-Paliano 1-5: pontini ancora a 0 punti

L'Atletico Lazio ancora sconfitto nella 19esima giornata. Anche contro il Paliano, i ragazzi di Germano escono con zero punti. A portare a casa la vittoria, infatti, sono i ciociari con gol di Martinoli, Pintori e tripletta di Macciocca. Un match, quello della 19esima giornata, che non è mai stato in discussione a partire dalla mezz'ora, quando è arrivata la prima rete degli ospiti. Un risultato che dunque non smuove la classifica per i pontini, ancora a 0, ma che permette al Paliano di salire a 24 e sperare di uscire dalla zona playout.

ATLETICO LAZIO-PALIANO 1-5

MARCATORI: 32' pt Martinoli, 35' pt Pintori, 15' st Macciocca, 30' st Macciocca, 45' st Macciocca