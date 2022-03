Atletico Lazio-Vis Sezze 0-7: la gara termina dopo il primo tempo

Una valanga di gol e una sfida chiusa a fine primo tempo: succede questo in campo tra Atletico Lazio e Vis Sezze. Il club di Formia, sempre più in caduta libera, scende in campo con soli 8 elementi e al break resta in 6, dedicendo di non portare a termine il match. Gli ospiti passano in vantaggio al 16' con Loria e raddoppiano dopo 5 minuti con Palluzzi in contropiede. Al 23' ancora una rete con Dell'Aguzzo, a segno su una respinta del portiere. Al 29' arriva il poker con Valente, che la mette di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo. Al 34' il gol di Mollo, che non sbaglia su un tap-in sottoporta. Al 40' Dell'Aguzzo sigla la doppietta personale mentre al 45' arriva quella di Mollo. Termina così il primo tempo e il match.

ATLETICO LAZIO-VIS SEZZE 0-7

MARCATORI: 16' pt Loria, 21' pt Palluzzi, 23' pt Dell'Aguzzo, 29' pt Valente, 34' pt Mollo, 40' pt Dell'Aguzzo, 45' pt Mollo