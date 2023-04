Atletico Pontinia, festa promozione: al Caporuscio cibo e musica per lo storico risultato

Domenica 30 aprile, al termine della partita contro il Torrice, l'Atletico Pontinia festeggerà il campionato vinto, insieme ai propri tifosi. Il club ha deciso di organizzare una vera e propria festa promozione al Caporuscio, con musica e stand enogastronomici. Sui social, la società ha rinnovato l'invito ai supporter: "Vi aspettiamo domani alle 16:30 per festeggiare insieme i ragazzi dell’Atletico Pontinia, i veri protagonisti di questa meravigliosa stagione calcistica. Portiamo in tribuna le nostre sciarpe e i colori biancorossi per esultare insieme al fischio finale, vogliamo una tribuna piena dei nostri colori per rendere onore a chi è riuscito per la prima volta nel nostro paese a vincere questo campionato!".