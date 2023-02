Latina Borghi Riuniti in extremis ai quarti di Coppa Italia! Ko Atletico Pontinia

Il Latina Borghi Riuniti vince in pieno recupero contro l'Atletico Pontinia e stacca il tagliando per i quarti di finale di Coppa Italia. Dopo la sconfitta dell'andata, con la vittoria di misura degli avversari in gol con Restaini, la squadra di Campo è brava a ribaltare il risultato. Grande secondo tempo per la formazione ospite, passata in svantaggio al 24' del primo tempo con la rete di Gesmundo. Alla ripresa il tutto per tutto per il Latina Borghi Riuniti, brava a pareggiarla al 30' con Veneziani. Ultimi minuti all'assalto per i ragazzi di Campo, che su un contropiede sono scaltri ad ottenere un calcio di rigore, trasformato in gol da Gori al 48'. Una rete pesantissima che vale il passaggio ai quarti di finale.