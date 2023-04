Atletico Pontinia, i complimenti arrivano da... Perin. Il messaggio del portiere della Juve

Un videomessaggio da Mattia Perin per fare i complimenti all'Atletico Pontinia, che ha ottenuto la promozione in Eccellenza. Il portiere della Juventus, in un video postato dalla società sui social, applaude il lavoro svolto con impegno e sacrificio: "Ciao a tutti i ragazzi dell'Atletico Pontinia. Voglio farvi tantissimi complimenti per questa impresa che avete fatto. So che siete partiti solamente sette anni fa dalla terza categoria e aver raggiunto l'Eccellenza in così poco tempo è veramente una grande impresa. Spero che questo successo e sogno possa continuare per voi perché dopo ogni successo c'è la felicità nell'averlo ottenuto. Vi faccio un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione".