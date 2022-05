Atletico Pontinia, i playoff non solo solo un sogno

Domenica l'Atletico Pontinia sfiderà il Tecchiena in una gara che ha come obiettivo principale quello di blindare il quarto posto. La squadra pontina sta riuscendo a mantenere il ritmo di Monte San Biagio e Nuovo COS Latina, più avanti di qualche punto. Nonostante ciò, la classifica sorride e parla di 48 punti in 25 gare di campionato e di un obiettivo playoff che con il passare delle giornate diventa sempre più reale. Dopo la vittoria dell'ultimo turno contro il Latina Borghi Riuniti, mister Cencia ha dichiarato: "Dopo due sconfitte consecutive ci voleva questa vittoria, che ci fa mantenere sempre il quarto posto. Stare dietro le tre corazzate del girone, per noi è un onore, è un grande risultato. Per la gara di domenica contro il Tecchiena, una vera finalina per il quarto posto. Prepareremo questa sfida con il Tecchiena nei minimi particolari, nella speranza di recuperare qualche acciaccato".