Atletico Pontinia, salvezza raggiunta! Festeggiamenti negli spogliatoi

Salvezza fu. Contro l'Anitrella, nella 19esima giornata di Promozione, girone E, l'Atletico Pontinia ha raggiunto il primo obiettivo stagionale: la salvezza. È bastata una vittoria per 1 a 0 per portare a casa i 3 punti necessari per essere certi della permanenza nella categoria. Un traguardo poi festeggiato nello spogliatoio con cori e applausi da parte di tutta la rosa e lo staff, che sui social ha condiviso il video del post gara. La società ha scritto: "Primo obiettivo raggiunto… Ma quanto è bello vincere! La nostra forza lo spogliatoio!". Dopo aver raggiunto il primo scopo stagionale, si può però sognare in grande. La posizione in classifica permette infatti di sperare quantomeno nei playoff.