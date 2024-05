Atetico Pontinia-Terracina, dove si gioca? Il comunicato del club

Nessuna notizia in merito all'impianto che ospiterà Atletico Pontinia-Terracina, sfida dell'ultima giornata di campionato che potrebbe regalare ai Tigrotti la matematica promozione in Serie D. Il comunicato del club:

"Il Terracina 1925 comunica che, attualmente, non sono ancora pervenute notizie ufficiali in merito all’impianto di gioco che ospiterà la gara Atletico Pontinia-Terracina. Nel momento in cui saranno recepite comunicazioni definitive in merito da parte degli organi competenti, il Club informerà i propri tifosi attraverso i canali social ufficiali".