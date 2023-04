Atletico Pontinia, gioia social: "Impegno e sacrificio, ci prendiamo ciò che meritiamo"

L'Atletico Pontinia vince il campionato di Promozione e vola in Eccellenza, a due giornate dalla fine della regular season. Sui social, la formazione biancorossa festeggia ringraziando i tifosi: "Corro più che posso e finalmente possiamo festeggiare come si deve. I nostri leoni biancorossi ci portano dritti in ECCELLENZA con due giornate in anticipo. Dopo tanto impegno e sacrificio ci prendiamo quello che meritiamo. La felicità è immensa e il ringraziamo va verso tutti voi che avete supportato la nostra squadra".