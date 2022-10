Itri ancora ko fuori casa: 3 sconfitte su 3

Ancora una sconfitta in trasferta per l'Itri, che anche contro l'Atletico Torrenova non riesce a mettere in cassaforte punti. Lontano dalle mura amiche, infatti, la squadra di Ardone soffre e non poco, come testimoniano i 3 ko su 3 lontano dallo stadio di casa. Dopo il vantaggio dell'Atletico Torrenova, con Forcina al 21', arriva subito il pareggio con Berisha dopo appena 3 minuti. Sul finale del primo tempo Selva è bravo a parare un rigore, ma nel secondo tempo ci pensa Lalli al 60' a siglare il gol del vantaggio dei padroni di casa, su un calcio da fermo nato dall'espulsione di Brizzi. In 10 e in svantaggio, l'Itri prova a reagire ma non riesce ad evitare la sconfitta. Per l'Itri, sono solo 6 i punti in 5 gare di campionato.

ATLETICO TORRENOVA-ITRI 2-1

MARCATORI: Forcina 21' pt (A), Berisha 24' pt (I), Lalli 15' st (A)