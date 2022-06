Insieme Formia, il pari con l'Atletico Uri non basta: è retrocessione

Pareggio amaro per l'Insieme Formia. Nell'ultimo impegno stagionale, contro l'Atletico Uri, il club pontino ha trovato solo un pari per 0 a 0 nei tempi regolarmentari e dopo i supplementari. Un risultato che non è bastato a garantire la salvezza agli uomini di Starita, retrocessi così in Eccellenza per via della posizione in classifica più indietro rispetto agli avversari.