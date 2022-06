Insieme Formia in attesa: oggi il playout

Le sorti della stagione dell'Insieme Formia si decidono oggi. Allo stadio "Camp Nou" di Uri, in provincia di Sassari, la squadra di Starita si gioca la permanenza in Serie D. Contro i sardi dell'Atletico Uri, infatti, si deciderà chi resterà nell'ultima serie prima del professionismo e chi invece retrocederà in Eccellenza. L'appuntamento con il playout è fissato per le 16.