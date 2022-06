Insieme Formia, attesa per la finale playout contro l'Atletico Uri

Appuntamento cerchiato in rosso sul calendario per l'Insieme Formia, che l'11 giugno scenderà in campo contro l'Atletico Uri alle ore 16:00 per la finale dei playout. Il match, in programma al "Camp Nou" di Uri, in Via L. Tolstoj 40, deciderà chi tra le due formazioni resterà in Serie D e chi invece retrocederà in Eccellenza. I biglietti della gara saranno venduti all'ingresso dell'impianto il giorno stesso del match, come ha fatto sapere il club pontino.