Audace-Atletico Lazio 5-0: ko pontino

Ko Atletico Lazio anche nella 26esima giornata di Eccellenza girone C. Nel turno infrasettimanale, il club ormai retroceso scende in campo contro l'Audace. Il match si sblocca dopo 28 minuti con Sandu. A raddoppiare ci pensa Gassama al 40', che poi sigla la doppietta personale al 1' del secondo tempo. Al 13' arriva anche il secondo gol firmato Sandu. A chiudere le marcature è Castri al 15'. Con i 3 punti di oggi, l'Audace sale a 40 punti in classifica, mentre l'Atletico Lazio è sempre fermo a 0.

AUDACE-ATLETICO LAZIO 5-0

MARCATORI: 28’ pt Sandu, 40' pt Gassama, 1' st Gassama, 13’ st Sandu, 15’ st Castri