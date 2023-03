L'Insieme Formia torna alla vittoria: tris all'Audace

Squadra in casa

Squadra in casa Audace 1919

Dopo due sconfitte consecutive in campionato - contro Vigor Perconti e Certosa -, l'Insieme Formia torna alla vittoria. Sul campo dell'Audace, i pontini passano 3 a 1 con i gol di Cesani in apertura, dopo sei minuti, e la doppietta di Durazzo nel secondo tempo. La rete nei minuti finali dei padroni di casa non riapre i giochi: a vincere è la formazione di Gioia, che ottiene finalmente tre punti pesanti, staccandosi momentaneamente dalla zona playout.

Audace - Insieme Formia 1-3

Marcatori: 6' pt Cesani, 14' st Durazzo, 19' st Durazzo, 43' st autogol