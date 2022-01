LND, la ripresa dei campionati fissata per il 13 febbraio

L'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass rafforzato per gli atleti dilettantistici ha portato anche il Lazio a fermare per due settimane i propri campionati. In molte altre regioni d'Italia lo stop era avvenuto già precedentemente all'entrata in vigore del nuovo decreto, a causa dell'aumento esponenziale dei contagi. Il Comitato Regionale ha stabilito che fino al 23 gennaio le varie categorie saranno ferme, proprio per permettere ai vari atleti di sottoporsi a vaccinazione. Dopo tale data, si riprenderà mano a mano, prima con i recuperi, poi con il campionato in sé. La ripresa della normale attività dei campionati avverrà, secondo il nuovo calendario, il prossimo 13 febbraio. Nelle giornate del 25/26 gennaio, del 29/30 gennaio e del 5/6 febbraio saranno disputati i recuperi delle gare rinviate prima della sosta.