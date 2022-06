Gaeta, scelto il nuovo allenatore: è Bellamio

Scelta la guida tecnica che dal 2022/2023 siederà sulla panchina del Gaeta. Il club ha annunciato di aver optato per Andrea Bellamio, tecnico classe 1981 che negli ultimi tre anni ha guidato il Nuovo COS Latina. L'annuncio ufficiale:

"È Andrea Bellamio il nuovo allenatore dell’ASD Gaeta e guiderà i biancorossi nel campionato di Eccellenza 2022/23. Un allenatore giovane, in rampa di lancio per palcoscenici di un certo livello, con indiscutibili capacità tecniche e di leadership. La sua meticolosità nel lavoro dimostrata negli ultimi anni e i risultati raggiunti lo hanno messo in evidenza ed è stato da subito un obiettivo del nostro sodalizio. Il profilo del nuovo mister si inserisce nel contesto più ampio di allenatore contemporaneo e al passo con i tempi. Classe 1981, laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni, si è fatto strada nel calcio come nel massimo campionato regionale con le maglie del Nettuno, Montello, Cisterna e Latina FC vincendo da capitano, con i nerazzurri, il campionato. Oggi ricopre la carica di CEO presso un’agenzia di comunicazione integrata e co-ideatore di Mistercalcio.com. Ha accompagnato la sua crescita professionale con quella di allenatore nella zona di Latina ottenendo risultati al di là delle iniziali aspettative. La sua ultima esperienza è stata con il COS Latina che ha guidato nell’ultimo triennio. Un obiettivo voluto e realizzato grazie al lavoro del DS Francesco Grasso, avallato e sposato in pieno dal Presidente Francesco Di Cecca e dal Vicepresidente Antonio Di Biagio. Da oggi parte il lavoro congiunto per la formazione della squadra per la prossima stagione. Verranno comunicate in seguito data e luogo per la presentazione ufficiale di mister Bellamio".