Bellamio: "Al Gaeta un progetto ambizioso. Vogliamo migliorare il 4° posto"

Un quarto posto al culmine di una stagione bella e soddisfacente per il Gaeta, che ha deciso di confermare mister Bellamio sulla panchina anche in vista del prossimo anno. Il tecnico si è raccontato ai microfoni di Latina Today tra ricordi del campionato da poco concluso e progetti futuri in biancorosso.

A inizio stagione avete lottato per le prime posizioni della classifica, mentre nella seconda parte vi siete distaccati un po’ dalla vetta, terminando il campionato al quarto posto. C’è rammarico per non aver tenuto i ritmi dell’andata?

"C’è grande orgoglio nell’aver condotto la prima parte di stagione con il piglio della grande squadra, dando del filo da torcere a tutte le squadre del raggruppamento. C’è rammarico per non aver fatto lo step decisivo nel momento topico della stagione, ma cercheremo di trarne una buona lezione per il futuro".

La vittoria del campionato da parte del Sora non è stata mai in discussione: il secondo posto, però, per larghi tratti di campionato sembrava un obiettivo raggiungibile. Cos’è mancato alla squadra?

"Sicuramente la squadra ha girato con il motore sempre al massimo della potenza, e nei due mesi di gennaio e febbraio, qualcosa a livello mentale e fisico abbiamo pagato. Io da parte mia, non sono stato in grado di leggere la situazione e di adattare il giusto contesto ai miei calciatori".

Nonostante un girone di ritorno non sempre all’altezza delle aspettative, è stata una stagione positiva dalla quale ripartire in vista del futuro. Cosa vi porterete dietro di quest’anno?

"Sicuramente stagione positiva, e allineata con gli obiettivi societari di inizio stagione. Personalmente ho maturato un anno di esperienza in un campionato dove mi sono affacciato da allenatore per la prima volta e sono consapevole di aver commesso degli errori tecnici e soprattutto metodologici. Ogni anno è un anno a sé ma riempire il bagaglio personale con esperienze pregresse è un ottimo punto di partenza per affrontare le successive esperienze, nel calcio e nella vita in generale"

Pochi giorni dopo la fine del campionato, il club ha ufficializzato la tua permanenza in panchina. Cosa ti ha spinto ad accettare di guidare il Gaeta anche il prossimo anno?

"Sicuramente il fatto che a Gaeta c’è un progetto serio, c’è voglia di alzare l’asticella e ancora di più sono circondato da persone per bene e rispettose. Inoltre, ho avuto la fortuna di allenare un gruppo squadra che mi ha arricchito molto sotto tutti i punti di vista. Quindi siamo molto motivati nel voler ripartire con la nuova stagione".

In attesa dei movimenti di mercato che potrebbero inevitabilmente cambiare il volto della squadra, il prossimo anno questa formazione partirà con l’obiettivo di fare un campionato di vertice?

"Siamo chiamati a migliorare il 4° posto di quest’anno. Ripartiamo da qui e logicamente solamente a giochi fatti cercheremo di capire il valore del prossimo campionato, dove saranno presenti società blasonate ed ambiziose, esattamente come il Gaeta".