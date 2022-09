Brizzi: "Emozionato per il debutto con l'Itri, ma..."

Marco Brizzi, al debutto in prima squadra con l'Itri nella sfida d'esordio contro il Sora, non ha sfigurato. Il difensore classe 2005 si è mostrato subito prezioso nella prima gara di campionato, nonostante la giovane età e il salto di categoria. Ai canali del club, io giovane ha dichiarato: "Prima della partita ero molto emozionato, ma dopo il fischio d'inizio la tensione è svanita, grazie anche al supporto costante dei compagni e di tutto lo staff, in particolare del mister Ardone. Esordire da titolare contro una squadra candidata alla vittoria del campionato è stato fonte di stimolo, che mi ha consentito di approcciare alla gara nel migliore dei modi. Posso dirmi soddisfatto della mia prestazione, ma sono ancora più contento per i tre punti conquistati, frutto dell'impegno dell'intera squadra, che con caparbietà non si è lasciata intimidire da un avversario sulla carta più blasonato. La squadra ha dato prova di grande solidità e compattezza, qualità che ci permetteranno di fare un ottimo campionato e di mantenere la categoria senza eccessive difficoltà".