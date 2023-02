Insieme Formia, il Budoni passa 1-0 in Coppa Italia. Al ritorno tutto è possibile

Un risultato che lascia tutto aperto. A Budoni, contro i padroni di casa, l'Insieme Formia esce sconfitto 1 a 0 nell'andata degli ottavi di Coppa Italia, fase nazionale. Dopo la vittoria del trofeo a livello regionale, infatti, la squadra di Gioia è volata alle fasi nazionali, con la possibilità di conquistare la promozione in Serie D. I sardi, nel match di andata, si impongono di misura: il gol è di Ndiaye, nato da un'azione portata avanti da Ortenzi, bravo ad inserirsi nella difesa ospite e a mettere in mezzo un pallone sul quale con la punta arriva proprio l'attaccante, che con un tocco ravvicinato mette dentro. Il Formia ha subito la chance per pareggiarla con Djalo ma il portiere avversario è attento. Al 77' ancora una chance per Ndiaye, servito bene sempre da Ortenzi: a due passi dalla porta, però, l'attaccante manda alto. Il match termina dunque 1 a 0: tra una settimana, al Comunale di Formia, la squadra di Gioia avrà la possibilità di ribaltare il risultato.