Insieme Formia pronto alla Coppa Italia col Budoni: i tifosi volano in Sardegna

Dopo la conquista della Coppa Italia d'Eccellenza del Lazio, l’Insieme Formia è pronto ad iniziare il percorso nelle Fasi Nazionali: il primo avversario, negli ottavi di finale, è il Budoni, club militante nel girone unico sardo. Primi in classifica nel proprio campionato con 61 punti, i sardi hanno messo insieme 20 vittorie e un pareggio, con 5 sconfitte. Oggi, alle 14:30, la squadra di Gioia scenderà in campo proprio in Sardegna per l'andata degli ottavi, in attesa del ritorno in casa. In palio, al termine delle Fasi Nazionali, c'è la promozione in Serie D. I pontini sono reduci dalla sconfitta in casa contro il Vicovaro, ma il passo falso non cancella le certezze del Formia, in un ottimo momento di forma. A Budoni, per assistere all'importante match, anche alcuni tifosi del club di patron Anelli, volati in Sardegna per far sentire la propria preziosissima voce.