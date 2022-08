Insieme Formia, arriva il giovane Buglia

La rosa dell'Insieme Formia si arricchisce anche di giovani talenti, come quello di Federico Buglia. L'attaccante classe 2002, con un passato con maglie importanti come quella del Brindisi e della Virtus Francavilla, arriva nel club pontino per consacrarsi definitivamente.

"La società Insieme Formia comunica di essersi assicurata le prestazioni di Federico Buglia, attaccante, nato il 17 Gennaio 2002 (20 anni). Lo scorso anno al Vastogirardi ha vestito le maglie di Brindisi in serie D e Beretti della Virtus Francavilla. Vanta 34 presenze in serie D ed 1 rete da Under e soprattutto 6 presenze in serie C. Attaccante di belle premesse arriva a Formia con la voglia della definitiva consacrazione. Profilo interessante per lui, con tanta voglia di essere protagonista con la nostra maglia".