Insieme Formia, Cabrera: "Con il Campobasso per ribaltare il risultato dell'andata"

L'Insieme Formia in campo contro il Campobasso per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, fase Nazionale. A poche ore dal match, Joaquin Cabrera, difensore biancoazzurro, ha parlato ai microfoni di MYSP.

“Il clima è sempre positivo, anche se nelle ultime giornate sono arrivate delle sconfitte inaspettate. Le prestazioni, però, sono state buone nonostante il risultato. Peccato non arrivare alla sfida con il Campobasso dopo una vittoria. In ogni caso siamo tranquilli, sappiamo di poter fare un’ottima gara, possiamo replicare la prestazione dell’andata, dove abbiamo perso a causa di due episodi. Con la Vigor Perconti non abbiamo giocato bene. Eravamo stanchi, ma questa non è una scusante”.

“Tutto è possibile. Come il Campobasso è riuscito a segnare due gol in trasferta, noi possiamo ribaltare tranquillamente il risultato in casa loro. Proveremo a fare quello che abbiamo fatto fino a oggi. Le nostre prestazioni, finora, sono state positive ma dobbiamo aggiustare qualcosa: un po’ di concentrazione dietro e po’ di concretezza davanti. Sono piccole cose, dettagli su cui dobbiamo migliorare per andare a Campobasso e fare un’ottima gara. Ci giocheremo la stagione, bisogna tirare fuori qualcosa in più. È stato così in ogni partita di Coppa, lo abbiamo dimostrato contro Budoni e Sora. Possiamo farlo un’altra volta”.