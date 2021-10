Terracina, Accrachi nel finale riprende il Sora

Pubblico importante per una partita importante, alla quale l'Eccellenza le stava oggettivamente stretta. Al seguito delle due piazze, non corrisponde però in proporzione la realtà del momento e allora ci si può accontentare di un godibile 2-2, che frena la corsa al vertice sia di Terracina che Sora. A consolarle però, c'è una stagione ancora molto lunga.

La fase iniziale di gara senza acuti, si trascina in realtà oltre la metà del tempo, superata la quale, è il 27', il contropiede terracinese fa centro. Vanini scappa sulla destra, cerca una conclusione dal limite che si trasforma in un illuminante servizio per l'accorrente Vuolo, il quale di prima a mezza altezza batte Frasca. E' il classico rigore in movimento, che accende di entusiasmo lo stadio Colavolpe.

Il Sora si spinge in avanti alla ricerca del pareggio, che arriva al 42' ad opera di Rossi, che, servito da Pellegrino, supera

Al 42' arriva il meritato pareggio sorano con Rossi, che riceve palla da Pellegrino, se la sposta sul sinistro e infila il portiere di casa Maltempi sul primo palo.

L'uno-due sorano si materializza dopo 120 secondi dal rientro in campo, sempre a firma Rossi, che sfrutta un lancio chirurgico di Criscuolo, scavalcando con un altrettanto apprezzabile pallonetto il portiere Maltempi. Per i piedi ospiti, passano altri palloni buoni per chiudere la gara, ma né in versione assist man, nè mettendosi in proprio e sfiorando la tripletta, Rossi sa chiudere la pratica.

Ecco così che Momo Accrachi si infila di forza in area e calcia in diagonale, trovando la deviazione perfetta per beffarsi di Frasca e sperare in finale che ha invece poco altro da offrire.

TERRACINA-SORA 2-2

TERRACINA: Maltempi, Ciarelli, Caschera, Iozzi, Mastroianni, Pecci, Vuolo (15'st Lleshi), Bispuri (26'st Bosco), Accrachi, Vanini, Proietti.

A disp.: Esposito, Di Tommaso, Di Spigno, Bodlli, Trulli, Venerelli.

All. Gerli.

SORA: Frasca, Perrone, Gargiulo, Pellegrino (29'st Beugre), Iannuzzi, Ranellucci (36'pt De Fato), Belotti, Gori, Frattesi (6'st La Porta), Criscuolo, Rossi (44'st Di Ruocco).

A disp. D'Angelo, Murolo, Covarelli, Cuomo.

All. Pesce

ARBITRO: Teodoli di Aprilia.

MARCATORI: 27'pt Vuolo (T), 42'pt e 2'st Rossi (S), 38'st Accrachi (T).