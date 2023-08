Troppa Lazio per il generoso Latina, show biancoceleste in ricordo di Vincenzo D'Amico

La Lazio picchia duro e travolge il Latina ben oltre quello che si poteva prevedere, stando alla differenza di lavori. Avere affrontato gli uomini di Sarri nell'ultimo test prima del campionato ha mortificato la generositò dei nerazzurri nella prima edizone del memorial Vincenzo D'Amico, che ha riportato allo stadio Francioni il grande pubblico della Serie B, seppur

Le emozioni nel pre-gara si sovrappongono, lungo una spirale di emozioni che coinvolge le tifoserie pontina e laziale, che in molti dei 7000 spettatori sono una cosa sola. A centrocampo si ricorda Vincenzo D’Amico, sotto la Curva Nord omaggio al tifoso nerazzurro Sandrone Machera. Squadra titolare della Lazio, la trasferta di Lecce dista una settimana e il campionato alle porte non ammette ulteriori esprimenti. Dalla sua Di Donato, che a inizio gara è avvolto dall’abbraccio del suo ex allenatore all’ Arezzo Maurizio Sarri, può invece ancora studiare qualche alternativa in mezzo al campo. Ha del resto ancora venti giorni per rivedere le cose.

Giro palla quanto più veloce dei biancoceleste, il Latina è tenace e ci tiene a fare bella figura. Una sortita improvvisa di Rocchi sulla tre-quarti autorizza il centravanti a tentare la bordata, palla alta e tanti applausi. La prima fiammata della Lazio anticipa di poco il vantaggio, perché in 30 secondi l’asse Luis Alberto - Immobile produce due azioni in sequenza al 12’; se nella prima Cardinali salva in uscita sul bomba allunga il piede, non garantisce la stessa provvidenza nella seconda e la stragrande maggioranza di pubblico di fede laziale, e ripetiamo anche un po’ pontino è d’intorni, può esultare.

Kamada al 16’ cerca subito il bis, destro strozzato a lato su respinta della difesa da calcio d’angolo. Il raddoppio tarda di tre minuti, con Felipe Anderson pronto di sinistro a capitalizzare l’affondo di Immobile. Le due categorie di differenza si vedono e Cardinali al 24’ deve ancora intervenire, distendendosi sul destro di Cataldi dal limite dell’area. Ma al 28’ la Lazio può ancora esultare per bella girata di Immobile – cross dalla destra di Felipe Anderson -, che si spegne a fil di palo. La mezz’ora potrebbe segnare la quarta marcatura, senonché il piattone in corsa di Kamada dalla lunetta vanifica la discesa di Lazzari. Il poker si materializza al 38’, sugli sviluppi della punizione di Luis Alberto, con la goffa autorete di De Santis. Passivo che si fa pesante e svilisce la fierezza del Latina, che attende con sospiro la fine del primo tempo.

Stesso schema nella ripresa. La Lazio corre a ritmo campionato e il Latina soffre terribilmente. Lazzari è una freccia, entra in area e appoggia per Zaccagni, che a porta vuota può solo appoggiare in rete. Anocora due minuti e Zaccagni in area ispira il sinsitro al volo di Kamada angolato per lo 0-6. Ancora tre minuti e il diagonale di Immobile vale tripletta personale. Impietosa la Lazio, che cambia quattro uomini contemporaneamente senza mollare la presa. Motivo per cui Luis Alberto filtra per Isakson, che al limite del fuorigioco si presentanti davanti a Cardinali, timbrando l'ottava rete. Poi il match si appiattisce, una moltitudine di cambi che fanno da preludio allla nona rete firmata dal sinistro di Castellanos in area di rigore. E tanti applausi al triplice fischio finale: Latina - Lazio 0-9.

LATINA – LAZIO 0-9

LATINA (3-5-2): Cardinali; De Santis (31'st Di Renzo), Rocchi, Serbouti (1’st Cortinovis); Sannipoli, Di Livio (31'st Perseu), Cittadino ( 15'st Biagi), Riccardi, Ercolano (31'st Gallo); Fella (15'st Jallow), Fabrizi (1’st Mastroianni). A disp. Vona, T. Bertini, Margiotta, Crecco, Rozzi, Marafini, Addessi, Polletta.

All. Di Donato

LAZIO (4-3-3): Provedel (29'st Adamonis): Lazzari (34'st Ruggeri), Casale (22'st Gila), Romagnoli (10'at Patric), Marusic (29'st Fares); Kamada (10'st Vecino), Cataldi (29'st M. Bertini), Luis Alberto (22'st Basic); Anderson (10'st Isaksen), Immobile (10'st Castellanos), Zaccagni (34'st Mangò). A disp. Maximiano, Gil.

All. Sarri

ARBITRO: Perri di Roma

ASSISTENTI: Iacovacci di Latina – Nana Tchato di Treno

4° UOMO: Gai di Carbonia

MARCATORI: 12’ pt Immobile, 19’ Felipe Anderson, 28’ Immobile, 38’pt De Santis (aut.), 2'st Zaccagni, 4'st Kamada, 7'st Immobile, 11'st Isakson, 43' Castellanos

NOTE: ammonito Biagi, Rocchi. Angoli 4-1. Spettaori 6886.